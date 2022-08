Dikke tak valt opeens uit een gezonde boom in Zwolle, hoe kan dat?

met video Zwerfkat Chonky beschoten en mishandeld: ‘Overal werd hij wegge­stuurd’

De 12-jarige kat Chonky heeft een zwaar leven achter de rug in Zalk. Hij is beschoten, getrapt in zijn borstkas en heeft zich staande moeten houden tussen andere ongecastreerde katers. „Niemand wilde hem hebben en de buurt had er last van. Nu zoekt hij een speciaal baasje”, meldt het Dierenasiel Zwolle.

8 augustus