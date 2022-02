Dilara ‘stabiel en er is geen achteruitgang’, meldt broer vanuit Istanbul

videoDilara is stabiel en er is geen achteruitgang. Dat meldt Onur Sahin vanuit Istanbul over de situatie van zijn doodzieke 24-jarige zus. Zij kwam in het nieuws nadat ze vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle met hulp van president Erdoğan naar Turkije is overgebracht.