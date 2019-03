Dimence pakt personeelstekort aan met voorlichting aan studenten

Langere wachtlijsten en een steeds hogere werkdruk. De gevolgen van het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn niet mals. Dimence probeert studenten te porren voor een baan in de ggz door voorlichting te geven over het vak.

Drie sessies waren er in Zwolle gepland, maar wegens gebrek aan belangstelling vanuit de scholen is het er één geworden. Zo’n veertig studenten die een opleiding volgen in de zorg, zijn afgekomen op de informatieochtend in het Cultuurhuis in Stadshagen. Ook in Deventer en Almelo werden bijeenkomsten georganiseerd.

Julie Scholten (18) uit Balkbrug en Anne Kobes (18) uit Dedemsvaart volgen de studie Maatschappelijke Zorg. Ze lopen stage bij de locatie van Dimence aan de Eerdelaan in Zwolle. ,,Mijn tante heeft dwangstoornissen. Ik merk van dichtbij hoe het is om te leven naast iemand met psychische problemen. Ik wil zulke mensen kunnen helpen’’, vertelt Julie.

Honderd vacatures

Dimence Recruiter Frank Manuhutu is blij met mensen als Anne en Julie. Hij is een jaar geleden aangesteld om personeel binnen te halen bij de Dimence Groep. ,,We hebben doorlopend minimaal honderd vacatures online staan. Op dit moment 115. Daarnaast zijn er vijftig vacatures die wel gesloten zijn, maar waar nog een sollicitatieprocedure loopt.’’ Bij de Dimence groep werken 2.500 mensen in totaal.

Gevolgen van het personeelstekort zijn langere wachtlijsten, een hogere werkdruk en minder personeel op de vloer.

Met de voorlichting hoopt Manuhutu studenten te enthousiasmeren voor het vak. ,,Voor nu lost het de personeelsproblemen niet op, maar het gaat op de lange termijn helpen. We hebben ook afspraken gemaakt om meer mensen intern te kunnen opleiden.’’

De problematiek bij Dimence is vergelijkbaar met de landelijke situatie. Vorige maand bleek uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat het personeelstekort in de ggz leidt tot calamiteiten met dodelijke afloop.

Harder werken

Het tekort aan personeel loopt zo hoog op dat Dimence oplossingen zoekt in eHealth. ,,We moeten creatiever worden in het bieden van zorg. Daarom maken we gebruik van bijvoorbeeld een online psychiater.’’

Ook geeft Manuhutu aan dat aan teams wordt gevraagd om ‘creatiever met hun werk om te gaan’. ,,In de praktijk betekent dat efficiënter en harder werken. Teamleiders kloppen daarom geregeld bij me aan met de vraag of ik al geschikt personeel heb gevonden.’’

Voor studenten Julie en Anne zou de hoge werkdruk een hobbel kunnen zijn om daadwerkelijk de ggz in te gaan. Julie:,,Tijdens mijn stage merk ik dat iedereen van hot naar her rent en overal tegelijkertijd mee bezig is. Het kan een heftig beroep zijn.’’