Dinodieven slaan toe in Zwolle, Dinoland lijkt slachtoffer van oudejaarsstunt

Twee dinosaurussen zijn in de nacht van maandag op dinsdag gestolen uit de voortuin van Dinoland in Zwolle. De daders lieten een bordje achter, wat het vermoeden sterkt dat het hier gaat om een oudejaarsstunt.

De beelden van de dinosaurussen zijn manshoog en kunnen dus niet zomaar ontvreemd zijn. Bovendien ligt het park langs de Veerallee, een drukke doorgaande weg. Camerabeelden hebben niets opgeleverd en daarom roept het Zwolse themapark de hulp van het publiek in. ,,Iemand moet iets gezien hebben.’’

Of het nou om een stunt gaat of niet, bij Dinoland kunnen ze er niet om lachen dat er iemand met hun Spinosaurus en Tyrannosaurus Rex aan de haal is gegaan. ,,We willen ze heel graag terug’’, zegt Laura Vrolijken van Dinoland. ,,Want ze zijn nogal kostbaar.’’ De dino’s, gefabriceerd op de Filipijnen, zouden samen 10.000 à 15.000 euro waard zijn.

Piele

De daders lieten een bordje achter met de tekst: ‘Het werd ons te koud aan de piele. Wij zijn op zoek naar meer fossielen.’ Vrolijken bezweert dat het niet om een stunt van het themapark zelf gaat. Dat zou ook slecht getimed zijn, want Dinoland is gesloten en gaat pas eind maar weer open. Een collega van Vrolijken was dinsdag vroeg ter plekke en constateerde de ‘vermissing’. ,,We hebben aangifte gedaan bij de politie, maar zij gaan er niet mee verder omdat ze het niet serieus nemen.’’

Wat de dino’s precies wegen, weet Vrolijken niet. Maar ze zijn zeker vijf of zes meter lang en meer dan twee meter hoog. ,,Dus daar moet wel een kraan of een vrachtauto aan te pas zijn gekomen’’, vermoedt ze.

Oliebol

Drie jaar geleden ontvreemdde oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder een metershoge ‘hobbeleland’ bij Ikea in Zwolle. Of de groep deze week weer in Zwolle op strooptocht is geweest? Arjan Haveman laat volgens goed gebruik niets los. ,,We zijn al wel een paar weken aan het rondkijken en voorbereiden...’’