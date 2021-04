Dinoland in Zwolle nodigt ongelovige Thierry Baudet graag uit voor een bezoek, ‘wij hebben het bewijs’

Was Danny R. het grote brein achter de molotov­cock­tails die hondje Kaylie in Zwolle doodden?

15 april Als het aan justitie ligt, wordt Danny R. aangewezen als intellectuele dader van een dubbele brandstichting met molotovcocktails in Zwolle. Daarbij kwam een hond om. Volgens de advocaat van R. is daar niets van waar. De belastende verklaringen van de vriendin van R. zijn volgens hem te bestempelen als een wraakactie, omdat R. vreemd zou zijn gegaan. De verdachte zelf zwijgt in alle talen. ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht.”