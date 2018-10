Dinoland Zwolle blijft deze winter niet open

Net als de meeste attractieparken valt ook Dinoland eind deze maand in een diepe winterslaap. Eind maart gaat het speel- en doepark weer open. Woordvoerster Laura Vrolijken noemt het een goed seizoen. ,,Het begin van de zomervakantie was vanwege de hitte wel wat rustiger, maar daarna werd het juist weer extra druk. We zitten qua bezoekers in lijn met vorig jaar.” Ook in het eerste seizoen verkocht het park ongeveer honderdduizend kaartjes. ,,Daar zijn we heel tevreden mee.”