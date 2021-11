Directe bus van Zwolle naar aanmeldcentrum Ter Apel als antwoord op overlast in Vechtdaltrein

Vanaf komende week rijdt drie keer per dag een bus vanuit Zwolle rechtstreeks naar het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt de gemeente Emmen. Gehoopt wordt dat hiermee de overlast die sommige asielzoekers veroorzaken op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen wordt verminderd.

Er reed al een directe pendeldienst tussen Emmen en Ter Apel, om de reguliere buslijn 73 op die route te ontlasten. Op deze buslijn waren in het verleden geregeld incidenten met asielzoekers die niet wilden betalen voor de busrit. De pendelbus tussen het azc en Emmen blijft ook gewoon rijden, zegt een woordvoerder van de gemeente Emmen.

Al geruime tijd zijn er ook grote problemen in de trein van Zwolle naar Emmen, met tussenin onder meer stations in Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Met name het Arriva-personeel op deze lijn door het Vechtdal heeft het regelmatig zwaar te verduren. In de afgelopen weken zijn het aantal geweldincidenten én de agressie weer toegenomen.

Een machinist is zwaar mishandeld toen hij zijn in het nauw gedreven collega’s in de trein te hulp schoot. Voor het personeel op de Vechtdallijn was daarmee de maat vol. Ook de politiek sprak schande.

‘Veiligelanders’

Zogenaamde ‘veiligelanders’ die verblijven in Ter Apel plegen de meeste incidenten op de treinlijn. Dat zijn vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, maar vanwege de relatieve stabiliteit in hun eigen land geen uitzicht hebben op een lang verblijf. Door een gebrek aan vertier, is de lezing van spoorvakbond VVMC, gaan ze zonder geldig kaartje de hort op. Onderweg vraagt treinpersoneel ze om een vervoersbewijs en wanneer dat niet kan worden getoond, loopt zo’n controle niet zelden uit de hand.

Volledig scherm Bij controles loopt het met enige regelmaat uit de hand op de Vechtdallijn. Vluchtelingen reizen zonder geldig kaartje. © Wilbert Bijzitter

De directe busverbinding tussen Zwolle en het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel moet de overlast en onveilige situaties in de Vechtdallijn én op het station van Emmen, verminderen. Volgens de gemeente Emmen betaalt ministerie van Justitie en Veiligheid de bus. De Drentse stad draagt zelf ook een beetje bij. Speciale stewards begeleiden de asielzoekers naar de bus toe en reizen ook mee naar Ter Apel.

Grens is bereikt

Emmen meldt dat nog meer acties in gang worden gezet om de overlastsituatie er aan te pakken. Tegenover RTV Drenthe stelt de Emmer burgemeester Eric Oosterhout dat wat hem betreft de ‘grens is bereikt'. ,,Voor iedereen moet een plek zijn in onze gemeente, maar je hebt je wel te gedragen. En als de veiligheid in het geding is, dan moet je als betrokken partijen niet alleen overleggen, maar ook allemaal je verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan.’’

Oosterhout pleit er bij het ministerie voor dat asielzoekers die zich onderweg misdragen, direct in de gespecialiseerde zogenoemde Handhaving en Toezicht Locatie (HTL) in Hoogeveen worden geplaatst. Volgens Emmen staan allerlei ‘regeltjes’ deze lik-op-stuk-aanpak nu nog in de weg.

Volledig scherm De Vechtdallijn stopt onder meer in Dalfsen, Ommen en Hardenberg. © Wilbert Bijzitter