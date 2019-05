Directeur IJsselhallen ambitieus: ‘Zwolle wil graag Songfestival 2020 organiseren’

SongfestivalAls het aan de directeur van de IJsselhallen ligt, strijkt het Eurovisiesongfestival volgend jaar neer in Zwolle. Nu Duncan Laurence vannacht de overwinning in Tel Aviv in de wacht sleepte, zal het festival in 2020 in Nederland worden gehouden. IJsselhallen-baas Toni Denneboom verwacht dat Amsterdam en Rotterdam voorrang krijgen. ,,Maar daarna komt Zwolle.”

Toen ver na middernacht Duncan Laurence in Israël de trofee kreeg uitgereikt, kreeg Denneboom al de nodige appjes van collega's over de volgende editie van het Songfestival. ,,Tot volgend jaar in Amsterdam, Maastricht of Zwolle riep Jan Smit op het einde en dus is hij enthousiast", zegt Denneboom.

Begin deze maand deed zijn collega van de IJsselhallen Willem Uitentuis in deze krant uit de doeken dat er een poging zou komen het Songfestival naar Zwolle te halen, mocht Laurence er met de zege vandoor gaan. Die poging blijft serieus, nu de zanger ook daadwerkelijk tot winnaar is gekroond. ,,Wij houden ons nog steeds aanbevolen", zegt Denneboom. ,,Zwolle zou dat best graag willen, maar hoe serieus die kans is, is de vraag.”

Quote Wij houden ons nog steeds aanbevolen. Zwolle zou dat best graag willen Toni Denneboom, Directeur IJsselhallen Zwolle

Denneboom doelt op de concurrentie die er elders uit het land komt. ,,In negentig procent van de gevallen zal er voor de hoofdstad gekozen gaan worden. De laatste tien jaar is de hoofdstad slechts één keer niet de gaststad geweest. Je moet reëel zijn, dus ik denk dat Amsterdam en Rotterdam de grootste kans maken en daarna Zwolle. Je moet een beetje ambitieus zijn.”

Stad op z'n kop

Er is op dit moment nog geen contact geweest tussen de IJsselhallen en de gemeente Zwolle over het al dan niet organiseren van het Songfestival. ,,De stad moet er wel achter staan", zegt Denneboom. ,,Het is een vrij kostbare productie, dus er moet het nodige geld naartoe. We gaan het heel voorzichtig inventariseren. Je zet Zwolle hiermee op de kaart en trekt veel toeristen. Er zal heel wat bij komen kijken. Het is een enorm evenement. De hele stad staat dan op z'n kop en is in Songfestivalsferen.”

De grote steden zijn wat Denneboom betreft eerst aan de beurt, maar als zij van de organisatie afzien wil de IJsselhallen in dat gat springen. Het vertrouwen dat Duncan Laurence volgend jaar zijn prijs doorgeeft in Zwolle, is ondanks de concurrentie bij de directeur aanwezig. ,,De Formule 1 komt ook al naar de regio Amsterdam, dus misschien zeggen zij dat ze daar wel voldoende aan hebben.”