Directeur Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle maakt excuses aan personeel, museum stelt tweede bestuurder aan

Henk Rabel krijgt groots eerbetoon bij ‘zijn’ Openlucht­bad Zwolle: ‘Het was zijn tweede thuis’

Met een condoleancemoment en erehaag bij ‘zijn’ Openluchtbad Zwolle is dinsdag afscheid genomen van Henk Rabel. Het ‘openluchtbadicoon’ en erelid is vorige week op 69-jarige leeftijd overleden. Voor veel leden is Henk in zijn blote bast een herkenbare en behulpzame man geweest. ,,Het zwembad was echt zijn tweede thuis.”

11 januari