Directeur Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle maakt excuses aan personeel, museum stelt tweede directeur aan

Nieuwe verdachte van bedreiging Kaag is Zwolse weldoener

De vrouw die vanmorgen in Amsterdam is aangehouden als tweede verdachte voor de bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag, is volgens betrokkenen de 44-jarige Eline van ’t N.. Zij heeft zich jaren in Zwolle ingezet voor minderbedeelden. Ze is nu beheerder van de website Onrecht TV.

11 januari