Directeur Zwolle Unlimited scoort festival met een 9

Hij geeft de achterliggende editie op verzoek een rapportcijfer. ,,Een 9’’, klinkt het monter. Met het dagje extra, met dank aan Hemelvaartsdag, is het jaarlijkse bezoekersgemiddelde van 50.000 ruimschoots gehaald. ,,Het was een constante stroom aan mensen.’’ Die konden dit jaar gebruik maken van vijf routes, om de keuzestress te verminderen. ,,Deelnemers waren wel onder de indruk van de diversiteit van het festival. Alles wat je voor het eerst doet is moeten mensen aan wennen, maar ze ervaren het als een meerwaarde’’, vertelt Bults.

Storingen

Het nieuwe betaalsysteem, geen muntjes, maar alles digitaal, krijgt een vervolg. Dat geldt ook voor het systeem van waardebepaling achteraf, waarbij bezoekers na een inloopvoorstelling om een donatie wordt gevraagd. Die donatie gaat met het scannen van een QR-code die op de locatie hangt. Via de app om te bankieren wordt het te schenken bedrag vervolgens bepaald. Bults: ,,We lopen daarmee wellicht voor de troepen uit. In het begin snapten veel bezoekers dat niet, maar het is een kwestie van wennen. Dit is de eerste keer dat we zoveel pinautomaten inzetten en gebruik maken van wifi. We hadden de nodige storingen en dat creëerde stress bij medewerkers, maar het werd elke keer snel opgelost.’’