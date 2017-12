Mensen die verwikkeld zijn in criminaliteit, psychiatrische problemen, financiële ellende, verslaving of dakloosheid: het zijn de doelgroepen waar de Zwolse zorg-BV Creating Balance zich in heeft gespecialiseerd. Met succes, en dat legt directeur Marieke te Velde geen windeieren. Ze haalt een ministerssalaris uit het bedrijf en sleept ook tonnen winst in de wacht.

Hoe ze dat voor elkaar krijgt wil de directeur enkele dagen na publicaties van de Stentor over de opmerkelijk hoge verdiensten, nog steeds niet kwijt. Ze staat de Stentor kort te woord als die haar opzoekt in haar bedrijfspand, maar zegt dat ze 'nog niet' wil reageren. De Zwolse politiek vindt eensgezind dat er opheldering moet komen.

Innovatief

Te Velde (39) heeft volgens ingewijden hart voor de doelgroep en is liever op straat dan achter de computer te vinden. In 2015 ontving ze een provinciale prijs, de Roos van Elisabeth, voor haar werk. De jury noemde haar houding 'flexibel, kwalitatief hoogwaardig, innovatief, onorthodox, doortastend en eerlijk'. Het onderkomen van de zorg-BV heeft net zo'n no-nonsense-uitstraling: een unit in een rijtje bedrijfspandjes aan de rand van een woonwijk.

Het bedrijf dat ze runt kent geen managers of coördinatoren. Iedereen die er werkt (vorig jaar 17 fte), werkt met cliënten. Die zoeken ze thuis op of in de daklozenopvang. Zelf biedt Creating Balance geen onderdak, het gaat om zogenoemde ambulante geestelijke gezondheidszorg. Opdrachtgevers zijn onder meer de gemeenten Zwolle en Kampen en het ministerie van Justitie.

Aandeelhouder

Achter de schermen schrijft de firma indrukwekkende winstcijfers: er worden tonnen verdiend op een relatief kleine omzet. Creating Balance draaide in 2016 op een omzet van 1,7 miljoen euro 530.000 euro winst: 30%. Vanuit de BV zijn grote sommen dividend beschikbaar gesteld. Dat is geld dat naar de aandeelhouder(s) gaat en in geval van Creating Balance is dat Marieke te Velde zelf. Zij is immers enig aandeelhouder van de holding Chances BV waar Creating Balance onder 'hangt'. Vanuit deze holding leende ze in 2015 ruim 600.000 euro aan zichzelf.

Met het stijgen van de omzet steeg ook het directeurssalaris van Te Velde naar 178.000 euro in 2015 en 2016. Dit bedrag geldt als de top van de Wet Normering Topinkomens. Dat kent een puntenstelsel. Hoe groter de organisatie, hoe groter de omzet, hoe zwaarder de doelgroep, hoe hoger het salaris. Het maximum in 2016 was 179.000 euro.

Klankbord

Gevraagd naar haar werk(wijze), opdrachtgevers, jaarcijfers en besteding van zorggelden wil directeur Te Velde tot nu toe niet reageren. De Raad van Commissarissen evenmin. Zo'n raad fungeert als toezichthouder, adviseur en klankbord voor de zorgondernemer. De overheid vereist dat minstens één van de leden een zorgachtergrond heeft.

Wie dat bij dit bedrijf is, is niet duidelijk. Een van de drie leden is niet te traceren. Het tweede lid, Hendrik te Velde, heeft een financieel adviesbureau in Assen. Hij verwijst naar de voorzitter, Tjeerd van der Meulen. In het dagelijks leven eigenaar van een asbestverwijderingsbedrijf. In een telefoongesprek zegt hij 'de ophef niet te begrijpen'. ,,Creating Balance is een heel net bedrijf, een commerciële instelling in de zorg, maar ze voldoen aan alle voorwaarden met medeweten van alle instanties. Geld verdienen is geen vies woord, toch?'' Op verdere vragen wil hij geen antwoord geven.

Openheid

De gemeente Zwolle vond de bedrijfsresultaten over 2016 opvallend en heeft die onder de loep genomen. De conclusie was dat de 640.000 euro die de gemeente vorig jaar bij Creating Balance aan zorg inkocht, goed besteed is, zegt wethouder Jan Brink. De zorg is in orde, er zijn geen klachten en het bedrijf is helder in de verantwoording.