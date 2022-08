Directiewissel bij Zwols leerwerkbedrijf Vakmensen

Vakmensen B.V. bestaat sinds 2019 en is de voortzetting van de Werkelaar. De Werkelaar is in 2007 gestart als een initiatief van de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, WEZO (nu TIEM), RIBW Overijssel en Frion. Sinds de overname in 2019 hebben Stuivenberg en Vissers Vakmensen uitgebouwd tot een ‘solide Zwols leerwerkbedrijf voor activeren, participeren, leren, werken en welzijn’.

Uitbouwen

Frank Mandemaker (60) heeft na enkele jaren ervaring in de grafische industrie sinds 1995 als verandermanager veel ondernemingen en organisaties geholpen nieuwe wegen in te slaan. De laatste jaren ondersteunde hij verschillende sociale werkbedrijven bij het omvormen naar een ontwikkelbedrijf.

Hans Bakker (61) wordt zorginhoudelijk manager van Vakmensen. In zijn werkzame leven is hij grotendeels actief geweest als manager bij verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast was hij directeur bij Present Zwolle, was hij actief als ondernemer en is hij mede-initiator van de Gift City in Zwolle.