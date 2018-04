Distributiecentrum Office Depot in Zwolle gaat dicht

De vestiging in Zwolle sluit 2018 z'n deuren. Werkzaamheden worden verplaatst naar de locatie in Groβostheim in Duitsland. ,,Dat betekent dat we in het derde kwartaal van 2018 een groot deel van onze logistieke werkzaamheden in Zwolle afronden en eind 2018 ons distributiecentrum sluiten'' , laat woordvoerder Roos Hunsche van Office Depot Europe weten. Dat moet leiden tot lagere kosten en meer efficiëntie en productiviteit. De capaciteit van de vestiging in Zwolle wordt al langere tijd niet volledig benut.

Petitie

Vakbonden FNV en CNV, die het nieuws over de op handen zijnde sluiting dinsdag naar buiten brachten, zijn op hun hoede. Het is tot op heden niet gelukt om een sociaal plan af te sluiten, aldus bestuurder Marian Beldsnijder van FNV Handel. Volgens haar werken veel mensen al 15 tot 25 jaar bij Office Depot. Zo'n vijftig werknemers van de vestiging in Zwolle overhandigen woensdag een petitie aan Frank Borghouts, general manager Benelux bij Office Depot. Zij willen dat de directie met vakbonden gaat onderhandelen over een sociaal plan.

Sociaal plan

Volgens Office Depot-woordvoerder Hunsche is het bedrijf al enige tijd in gesprek met FNV en CNV over het collectief ontslag van de zeventig medewerkers. Onderdeel daarvan is een sociaal plan en andere (financiële) regelingen, zoals ondersteunen van medewerkers naar ander werk. Zo zijn volgens Hunsche contacten gelegd met andere werkgevers in de omgeving van Zwolle.

Uitgebreid