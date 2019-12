Dit gebeurde er het afgelopen jaar allemaal in Zwolle

Een nieuwe busbrug

De gemeente Zwolle heeft de omgeving rond het station afgelopen jaar behoorlijk onder handen genomen. In opdracht van de gemeente beginnen ProRail en BAM Infra in oktober 2017 met de bouw van een nieuwe busbrug. Met dagelijks 1.200 busritten is dat geen overbodige luxe. Op zaterdag 9 februari wordt de in totaal 433 meter lange Schuttebusbrug feestelijk geopend. Na de middag wordt de brug voor alle voetgangers opengesteld. Zij kunnen niet alleen de brug bewonderen, maar ook in een historische bus plaatsnemen om naar een minitheatervoorstelling te kijken. Het zogeheten Busbrugfestival brengt 15.000 bezoekers op de been.