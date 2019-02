Dit gebeurde er op het Busbrugfestival in Zwolle

update + video Nog een paar uur stank in Oost-Nederland door lekkende tankwagen Alblasser­dam

14:24 Een lekkende tankwagen in Alblasserdam zorgt voor stankoverlast die tot in Oost-Nederland reikt. De penetrante ‘rubber- of gasachtige’ geur is in Ermelo, Harderwijk, Kampen, de Kop van Overijssel en Zwolle te ruiken. Ook in delen van Twente kan stankoverlast zijn. De hulpdiensten in Alblasserdam zijn massaal uitgerukt. Inwoners van onder meer Ermelo, Harderwijk en Putten hebben een NL-Alert gekregen. Bij de meldkamer in Apeldoorn zijn zo'n honderd bezorgde telefoontjes binnengekomen. De stank trekt langzaam richting het noorden weg. De geur zal nog tot eind van de middag her en der te ruiken zijn.