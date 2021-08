Dit gebeurt deze maand op de N340: zo omzeil je de bouwers tussen Zwolle en Ommen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Vandaag weer minder besmettin­gen in de regio; maar geen enkele gemeente met nul

3 augustus De nul, dus geen enkele positieve covidtest, is vandaag verdwenen uit de regio. Urk en Heerde scoren met elk één nieuwe corona-besmetting nu het beste in Oost-Nederland. In alle drie de veiligheidsregio's in dit gebied liggen de aantallen nu wel lager dan gisteren.