Dit is de kwaliteit van het water in Overijsselse zwembaden (en die is niet altijd goed...)

‘Het is hinderlijk als een vrouw niet wil’, appt Ronel S. (20). Wat was zijn rol bij groepsver­krach­ting in Zwolle?

,,Ik voelde me ontzettend angstig, vies, door de war, verdrietig en boos”, zegt het minderjarige slachtoffer van een groepsverkrachting vandaag tegen Ronel S. (20) uit Zwolle. Hij zit met gebogen hoofd in de rechtbank. Wouter Z., die wordt verdacht van nog vijf andere verkrachtingen, was die avond ook aanwezig. Wat gebeurde er die bewuste dag in december 2020, en wat heeft het gedaan met de slachtoffers?