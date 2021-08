Dit is de link tussen de Belgische gouden medaille-winnares Nina Derwael (turnen) en PEC Zwolle

Volledig scherm Nina Derwael. © BELGA

Topsportgenen

Derwael komt uit een echt sportnest. Haar vader Nico was profvoetballer bij Racing Genk, haar moeder Marijke Lammens had handbal en tafeltennis op hoog niveau gespeeld.

Komend seizoen geregeld op de tribune bij... PEC Zwolle

Nina Derwael is al jaren samen met profvoetballer Siemen Voet (21). Zoveel ze kan, moedigt de turnster haar vriend aan in het stadion. Afgelopen zomer verkaste de centrale verdediger naar PEC Zwolle. Komend seizoen zal Derwael dus geregeld aanwezig zijn in het MAC3PARK.

Haar idolen? Simone Biles en Nastia Liukin

Ze is een concurrente, maar Nina Derwael gaf in het verleden aan enorm op te kijken naar de Amerikaanse turnster Simone Biles. Maar haar échte turnidool, is Nastia Liukin. De in de Sovjet-Unie geboren Amerikaanse was wereldtop toen Derwael zelf nog piepjong was. Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking pakte ze goud - ze was een grote inspiratiebron voor Derwael. Buiten het turnen kijkt ze op naar Nafi Thiam, zo zei Derwael al meermaals in het verleden.

Toevallig in het turnen beland

Zoals zoveel dingen in het leven, is ook de turncarrière van Derwael begonnen als een toeval. Héél, héél toevallig zelfs, volgens vader Nico. ,,Ze was als peuter, zelfs al als baby, bijzonder energiek. Zó energiek dat haar moeder en ik ons begonnen af te vragen of ze niet hyperkinetisch was. Wij naar de kinderarts, met onze zorgen. De dokter stelde ons gerust: met haar energie was niks mis. Nina was heel actief, maar we moesten haar actief láten zijn. We moesten op zoek naar een activiteit waarin ze haar energie kwijt kon.”

Dus gingen Marijke en Nico op zoek naar een sport die hun jonge dochtertje kon beoefenen. Het werd kleuterturnen in Stevoort, bij gebrek aan andere alternatieven voor peuters en kleuters. In dat uurtje overtuigde Nina de trainers van de club. Niet van haar olympische mogelijkheden, want dat was toen nog helemaal onontdekt, wel van haar ruwe talent: ze durfde meer, ze had weinig uitleg nodig om een oefening op te pikken en ze wou het goéd doen.

In zéér select lijstje met Belgische legendes

Met haar gouden medaille zit Derwael nu in het pantheon van de Belgische sporthistorie. Wereldkampioen én olympisch kampioen: wie kan dat in België zeggen? Na de oorlog tellen onze zuiderburen er met Patrick Sercu, Ingrid Berghmans, Fred Deburghgraeve, Tia Hellebaut en Nafi Thiam vijf. Turnen past bovendien naast het zwemmen en atletiek in de heilige drie-eenheid van olympisch meest klassieke sporten.

