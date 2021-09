Dit is de man die een fooienpot meenam uit fietsenwinkel in Zwolle, politie deelt foto

Op donderdag 15 juli liet de man het potje in de fietsenwinkel aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle in zijn zak glijden toen niemand keek. Eerder kreeg de verdachte al een waarschuwing op de social mediapagina’s van de politie. Omdat daar niet op is gereageerd is besloten om de beelden te publiceren.

Veel buit had de dief niet: zo’n dertig euro aan fooiengeld moet er in hebben gezeten, vertelde eigenaar Rinus Weinand eerder aan de Stentor .

Nike sneakers

De verdachte heeft volgens de politie een lichte huidskleur, een normaal postuur en is tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij heeft een donker ringbaardje en is tussen de 180 cm en 190 cm lang. Op de dag van de diefstal droeg de verdachte een donkere pet met een wit logo. Verder droeg hij een blauw/witte trui met capuchon, een grijze broek en daaronder zwarte sneakers met witte zolen van Nike.

De man was even naar binnen geglipt toen een medewerker van Weinand op het toilet zat. Weinand kwam zelf net aanrijden na een klus en zag hem weg lopen. Even later werd de fooienpot in de bosjes gevonden. Het beeld is hier te bekijken.