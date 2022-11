Dit is de nieuwe Stadsprins van Sassendonk (en hij moest wel een tijdje geduld hebben)

Marc Schulte is de 66e Prins der Eileuvers en Jubileum Stadsprins van Sassendonk. Hij werd vanavond gepresenteerd op de traditionele Sassendonkse Zittingsavond. Zijn naam in dit carnavalsjaar is Prins Libra I. Hij wil Sassendonk weer in balans brengen dit jaar. Tijd om zich voor te bereiden had hij genoeg: door corona werd er vorig jaar geen nieuwe stadsprins benoemd.