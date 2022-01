Dit is Eva, die zonder licht op weg was naar tentamen en door Zwolse agenten werd ‘gered’

Vrouw zonder licht vindt in Zwolse politie redder in nood: ‘Ik heb een 9,8!’

Paniek! Grote paniek zelfs. Probeer je er alles aan te doen om op tijd op jouw tentamen te komen, houdt de politie jou aan, omdat de verlichting niet werkt. Een brommerrijdster in Zwolle wist even niet hoe ze het had. Maar de politie bleek haar beste vriend.

20 januari