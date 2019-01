Dit is hem: de eerste ziekenhuisbaby van 2019

Een gewicht van bijna acht pond, zachte haartjes en kleine voetjes. Laurens Vinke is de eerstgeboren ziekenhuisbaby van 2019 in het verspreidingsgebied van de Stentor . Om 0.38 uur zag hij dinsdagmorgen het levenslicht in ziekenhuis Isala in Zwolle. Saillant detail: dat is het kerngetal van zijn geboorteplaats.

Voor de kersverse ouders Lammert en Louise Vinke is het hun eerste kind. De Elburgers kwamen oudejaarsavond rond negen uur aan in het ziekenhuis. ,,We waren uitgerekend op 29 december. We dachten dat dit onze laatste jaarwisseling met z’n tweetjes zou zijn.’’

Dat liep anders. Toen de klok twaalf uur sloeg, vuurpijlen de lucht invlogen en champagneflessen ontkurkt werden, lag Louise te puffen in het ziekenhuisbed. Met haar man en de verloskundige aan haar zijde. ,,We hebben elkaar snel gefeliciteerd”, aldus de kersverse papa. ,,Oliebollen en champagne? Daar zijn we niet aan toegekomen.’’

Verjaardag met vuurwerk

Om 0.38 uur kwam hun zoon Laurens ter wereld. ,,Hij doet het zo goed! Hij haalde twee keer een tien bij de Apgar score. Dat is het hoogst haalbare”, zegt vader trots. Dat zijn zoon op nieuwjaarsdag het levenslicht zag, vindt hij te gek: ,,Als hij jarig is, vieren we dat met vuurwerk.”

Tegen vijf uur in de ochtend kwam het kersverse gezinnetje thuis, alwaar ze de komende dagen veel bezoek verwachten. ,,Nee, die krijgen geen oliebollen. We kiezen toch voor beschuit met muisjes.’’ Dat zoon Laurens de eerste ziekenhuisbaby in de regio van 2019 is, vervult het echtpaar Vinke met trots: ,,Dat maakt het extra speciaal.’’