Dit is het nieuwe muziekpodium van Zwolle

Zwollenaar ontkent dubbele straatroof in Stadshagen: ‘Ik ging vreemd, mijn ex wilde wraak’

7:36 ‘Allemaal bullshit', zei Roberto B. uit Zwolle donderdag in de rechtbank. Hij wordt verdacht van twee gewelddadige berovingen in parken in de wijk Stadshagen. Onder bedreiging van een mes zou hij jongeren geld en spullen hebben afgetroggeld. B. ontkent alles. Volgens hem is alles opgehangen aan de verklaring van zijn ex, die wraak wilde nemen.