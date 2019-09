Dit is het wensenlijstje van de wijken in Zwolle voor de nieuwe burgemeester

Volledig scherm De wijken, buurten en dorpen van Zwolle staan te popelen om de nieuwe burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, te ontvangen. © Alex Mulder

Quote Onze speeltuin, die moet hij zeker zien! Sylvia le Fèbre, wijkcentrum Bestevaer

,,Onze eigen, zelfstandig betaalde speeltuin moet hij zeker zien! Zelfs de kinderen van de vorige burgemeester kwamen hier spelen’’, begint Sylvia le Fèbre, beheerder van wijkcentrum Bestevaer in Wipstrik. ,,Hier zijn we als wijk echt trots op.’’ Met aanstekelijk enthousiasme vertelt Le Fèbre over de Wipstrik. ,,Er is een enorme verbondenheid. Het wijkcentrum is echt het hart. Ik sprak net nog een man van 93 jaar die zei zo blij te zijn dat de vakantie voorbij is, zodat hij hier weer kan bridgen. Mensen smachten ernaar om naar het wijkcentrum te gaan.’’ Maar nee, ook Wipstrik is niet de hemel op aarde. Er kan heus nog wel wat verbeterd worden, weet Le Fèbre. ,,Parkeren is een groot probleem. Er staan in de wijk zo veel auto's die bij omliggende kantoren horen, zoals het provinciehuis. Een oplossing is nog niet gevonden. Als hem dat lukt, vliegt iedereen de nieuwe burgemeester om de nek.’’

Quote Straten kindvrien­de­lij­ker en verkeers­luw. Met wat meer groen Joris Swaak, Bewonersvereniging binnenstad

In het Zwolse centrum mag Snijders vooral gaan genieten. Joris Swaak van de bewonersvereniging binnenstad Zwolle stelt dat het stadshart ‘afgelopen jaren in z’n algemeenheid enorm opgeleefd is’. ,,In alle facetten. Of het nu gaat om de Grote Kerk of de pleinen.’’ Van binnenstadbewoners hoeft de nieuwe burgemeester niet veel te vrezen. ,,Vroeger kwamen er sneller klachten. Soms hebben bewoners nog wel eens last van de horeca of hangjongeren, maar het is niet meer zo dat het gevoel door een complete buurt gedragen wordt. Er is een open samenwerking met de gemeente. Dat zie je in een aantal projecten, bijvoorbeeld de stadstuintjes. In steden wordt vaak gezegd dat je je buren niet kent, maar dat ervaar ik in Zwolle niet zo. Er wordt veel gedaan aan sociale cohesie.’’ Maar er ligt nog wel degelijk een uitdaging voor Snijders. Swaak: ,,Zwolle heeft een oude opzet. Er zijn veel wegen waar je met de auto kunt komen. Het zou goed zijn om te kijken hoe je straten kindvriendelijker en verkeersluw kunt maken. Met wat meer groen.’’

Quote Voortrek­kers­rol voor onze wijk met duurzame energie Wim Hovestad, wijkvereniging Berkum

In het dorpse Berkum is de boodschap glashelder: praat met ons en niet over ons. Dat gevoel is versterkt door al het gedoe over herontwikkeling op de plek van de Emmaüskerk, midden in de wijk. Buurtbewoners voelden zich overvallen door de in hun ogen te hoge nieuwbouwplannen met te weinig parkeerruimte. ,,Mensen komen in verzet als iets doorgedrukt wordt. Ik zou de nieuwe burgemeester willen meegeven dat gemeente en burgers samen op moeten trekken. Als ik de geluiden uit Hardenberg hoor, heb ik het idee dat hij dat al een beetje in z'n genen heeft’’, zegt Wim Hovestad van de wijkvereniging Berkum. Hij is trots op de voortrekkersrol die zijn wijk vervult op het gebied van duurzame energie met proefproject Berkum Energieneutraal. ,,Daar gaan we hem zeker over bijpraten.’’

Volledig scherm Vertegenwoordigers van de Zwolse wijken en buurten willen de nieuwe burgemeester van Zwolle allemaal iets meegeven.

Quote Als bevolking fors groeit worden voorzienin­gen misschien te klein Eko Huisman, Plaatselijk Belang Wijthmen

Voorzitter Eko Huisman van Plaatselijk Belang Wijthmen wil de nieuwe burgemeester graag de saamhorigheid in zijn dorp meegeven. ,,Door samen de schouders eronder te zetten hebben we al veel opgebouwd. Zo is ook het Kulturhus destijds gebouwd. We hebben enorm veel geld kunnen uitsparen door zelf het grootste deel van de werkzaamheden te doen.” Wijthmen staat aan de vooravond van een grote uitbreiding: 250 woningen in de komende jaren. Een positieve ontwikkeling voor het dorp, maar het geeft ook meer druk op de voorzieningen. ,,Als onze bevolking fors groeit worden misschien de school en het Kulturhus te klein. We hopen dat de nieuwe burgemeester daar oog voor heeft en dat de gemeente meewerkt aan het toekomstbestendig en duurzaam maken van deze gebouwen.”

Quote Hulp gemeente nodig bij veilige oversteek N337 Rolf van Toorn, Plaatselijk Belang Windesheim

Het dorp Windesheim blinkt uit in betrokkenheid bij en zorg voor landschap, natuur en cultuurhistorie, weet bestuurslid Rolf van Toorn. ,,Die betrokkenheid komt ook terug in de discussie over de energievisie van de gemeente, waarin de omgeving van Windesheim bestempeld is tot kansrijke locatie voor windmolens. Hoe je er ook over denkt, dat heeft veel mensen gemobiliseerd.” Als het gaat om een knelpunt haalt Van Toorn een oud strijdpunt uit de kast: de veilige oversteek van de N337. In de ochtend- en avondspits is het een helse klus om de drukke provinciale weg over te steken, zeker voor de schooljeugd die naar Zwolle moet. ,,De weg is een harde barrière. Jaren geleden is er wel een tussenstukje gecreëerd waar je net kunt staan met je fiets maar dan nog is het gevaarlijk. Het is een provinciale weg dus de gemeente gaat er niet over maar we willen wel samen met de gemeente zoeken naar oplossingen.”

Volledig scherm Anneke van Snick en Teo Dunning van Vrienden van Assendorp © Carmen Kuik

Quote We vrezen voor het vrije uitzicht door hoogbouw langs spoor Theo Dunning en Anneke van Snick, Vrienden van Assendorp

Teo Dunning en Anneke van Snick van Vrienden van Assendorp willen burgemeester Snijders graag uitnodigen op de thee. ,,Als hij nou eens per jaar wat komt drinken, dan kiezen wij een locatie uit waar op dat moment iets speelt. Eerste onderwerp van gesprek wordt groen in de buurt.’’ Assendorp is een dichtbevolkte wijk en kan volgens de vereniging wel wat groen en open ruimte gebruiken. De plannen voor Spoorzone vallen daarom ook niet in goede aarde. Volgens de bewoners wordt de wijk dichtgetimmerd door de geplande hoogbouw langs het spoor. ,,We worden afgesloten, het vrije uitzicht dat er op sommige plekken nu nog is, verdwijnt. We hopen dat we de nieuwe burgemeester duidelijk kunnen maken waarom we ageren tegen de spoorzone. Misschien kijkt hij er met heel andere ogen naar.’’

Quote Hoe wordt Stadshagen een wijk waar je levensbe­sten­dig kunt wonen? Ruud Visser, Wijkstichting Stadshagen Totaal

Volledig scherm Winkelcentrum Stadshagen © Foto Freddy Schinkel Minimaal één keer per jaar de burgemeester op bezoek, dat lijkt voorzitter Ruud Visser van Wijkstichting Stadshagen Totaal ook wel wat. Al is dat natuurlijk veel te weinig om álle zaken waar de wijk trots op is, te laten zien: ,,De Stadshoeve, Stadshoeve, op het Stadshagenfestival (het gróótste wijkfestival van Nederland) op Huttendorp, de jaarlijkse sinterklaasoptocht en de Stadshagenrun. We zijn trots op Breecamp die hard werkt aan de verbinding tussen alle bewoners daar en de uitdaging daarin niet schuwt. We zijn trots en reuze blij met onze wijkagent(en) die bereikbaar en benaderbaar zijn voor elk probleem. We zijn blij met onze samenwerkingspartners Travers en Levelz die onvermoeibaar ‘de (hang)jeugd’ betrekt en een brug slaan tussen oud en jong. We zijn blij met een actieve winkeliersvereniging die regelmatig activiteiten organiseert.” Maar tijdens een burgemeestersbezoek mag ook de andere kant aan de orde komen: ,,We zijn een stadsdeel van Zwolle met nu nog 24.000 inwoners, we groeien als kool met een gigantisch aandeel in de jeugd. Maar ook de ouderen in onze wijk, hoe blijven ze wonen bij ons, hoe gaan we van Stadshagen een wijk maken waar je levensbestendig kan wonen ook als je fysiek en mentaal minder wordt?"

Quote De wijk mag nog wel een stukje groener

De inwoners van Zwolle-Zuid, de grootste wijk van Zwolle, zijn eigenlijk best een tevreden volkje. Het is er relatief veilig, er is weinig vandalisme en de woningen zijn populair. Voorzitter Jurjen Zijlstra van Wijkenvereniging Zwolle-Zuid is trots op zijn wijk. ,,Maar net als in andere buurten, bestaat hier ook stille armoede. We proberen die mensen te verleiden achter die geraniums weg te komen. Dat doen we met een project waarbij we het wijkcentrum De Pol en de Stadkamer integreren. Dan kun je denken aan muzieklessen, wat gezellige hoekjes, werkplekken voor oudere kinderen, noem maar op.’’ Ook mag de wijk nog wel een stukje groener, vindt de voorzitter. ,,Een beetje bewegingsgroen zoals begaanbare en rolstoelvriendelijke wandelroutes, zodat ouderen sneller van de bank af komen.’’

Quote Trots op dierenwei­de die we open houden met vrijwilli­gers Martie Groothedde, Wijkgemeenschap AA-landen

,,Laat je neus zien bij activiteiten in de wijk’’, is het advies van Martie Groothedde van Wijkgemeenschap AA-Landen. Volgens de secretaris is dat belangrijk om draagvlak onder de bewoners te krijgen. Haar vereniging viert dit jaar een 50-jarig jubileum. ,,We organiseren allerlei activiteiten, zoals het Huttendorp en de kleedjesmarkt. Maar ook dierenweide de Aa-weide kunnen we open houden met vrijwilligers, daar zijn we trots op.’’ Als Snijders eens langs komt, wil ze het graag met hem hebben over de oudere jeugd. ,,Want voor die jongens en meiden van rond de 16 is hier weinig te doen. Dat kan beter.’’

Quote Verkeers­druk is een uitdaging in de wijk Diana Terveer, wijkvereniging Holtenbroek NU