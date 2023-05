Dit is hoe de eerste teams uit Zwolle dit weekeinde speelden

Houtzager wint voor het eerst in drie jaar vette GP, Nekeman’s routinier Boston bewijst met zesde plek bij NK dat het beste nog moet komen

Met zijn zege in de internationale viersterren Grote Prijs van het Duitse Wiesbaden, werd Marc Houtzager voor het eerst in drie jaar weer gehuldigd als winnaar van een GP. Het scheelde niets of door de zege van de Rouvener was een streep gegaan, maar de Duitser Dreher (Cous Cous) was in de barrage vier honderdste van een seconde langzamer. Houtzager ontving voor twee foutloze omlopen met zijn ervaren toppaard Dante 25.000 euro.