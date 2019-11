Dit is hoe Oost-Nederland demonstreert: 7 bijzondere acties rond onderwijsstaking

Manifestaties in grote steden en protesten via social media. De leraren zijn klaar voor de onderwijsstaking van morgen. In Zwolle gaan de leraren demonstreren bij de IJsselhallen en Gelderse leraren kunnen centraal staken in Arnhem. Maar scholen en ouders organiseren ook op eigen houtje bijzondere acties. Hieronder 7 activiteiten in de regio.

1. Ouderen verzorgen

In Zutphen gaan leraren van De Plotter op een bijzondere manier staken. Het voltallige team van de school gaat een ochtend meedraaien bij verzorgingshuis Sutfene. Dat is weer eens wat anders dan kleine kinderen lesgeven.

2. Ouders nemen school over

De Looschool in Bathmen wordt overgenomen door ouders. Leerkrachten nemen deel aan de landelijke onderwijsstaking en hebben daarom ouders gevraagd kinderen bezig te houden. Daar werd gehoor aan gegeven, waardoor ouders één dag voor de klas staan. Of zij nemen kinderen mee op excursie, bijvoorbeeld naar lokale ondernemers.

3. Kinderen toch aan de slag

Zwollenaar Albert Barth ziet de staking als een kans om kinderen een lesje techniek te geven. Beter nog: ze mogen zelf dingen maken. Hij doet dat morgenochtend in de Stadkamer in Zwolle. Met zijn bedrijf Bright Makers wil hij kinderen leren hoe techniek werkt en hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen. ,,We gaan bijvoorbeeld vliegtuigen of robotjes maken. Ouders moeten toch thuis blijven om op de kinderen te passen, nu kunnen ze lekker met z’n allen naar de bibliotheek komen.’’ Er is plek voor ‘wel honderd kinderen’, ouders moeten wel zelf materialen meenemen. ,,Techniek is in het onderwijs soms wat onderbelicht. Dus deze staking is een mooie kans voor mij om lekker praktisch bezig te zijn met de kinderen.’’

4. Niet staken, wel leraren verwennen

Ook op scholen waar niet wordt gestaakt, is er aandacht voor de zaak. Op basisschool ‘t Schrijvertje in Apeldoorn moeten de kinderen wel naar school, maar worden de leraren in de watten gelegd. Zij krijgen een vijf-sterren-kop-koffie geserveerd door een kelner van de Echoput, het vijf-sterren-hotel in Gelderland. ‘Wij vinden dat het basisonderwijs alle egards verdient en recht heeft op een VIP-behandeling’, laat schooldirecteur Erik Jan Aalbers weten.



5. Lawaai

In Nieuwleusen gaan leraren van basisschool De Zaaier samen met de kinderen op pad in een ‘lawaaioptocht’. De onderbouw maakt lawaai, de bovenbouw loopt met borden waar op staat dat zij graag goede meesters en juffen willen houden. De hele school zingt, terwijl kinderen en leraren door het dorp lopen.

6. Protest-rap

Een origineel idee met een knipoog, voor een serieus onderwerp. Nienke van Dijken, lerares van basisschool De Matzer in Wijhe, heeft een ‘protest-rap’ geschreven op de melodie van het nummer Drank & Drugs, om aandacht te geven aan het lerarentekort. ,,Want wij zijn boos, Den Haag! Ja wij zijn boos, Den Haag”, rapt de lerares samen met haar leerlingen. De Matzer is woensdag wel gewoon open, maar wil toch op deze manier bijdragen aan het protest.

7. Losers



Ook de PWA-school in Ermelo heeft een opmerkelijk alternatief bedacht om de acties in het onderwijs te steunen. In plaats van te gaan staken in Den Haag, ontketenen de leraren in eigen huis een heus charme-offensief. Iedereen die wil, kan komen kijken hoe ‘mooi en belangrijk het vak van onderwijzer is’, zegt directeur Christie van Seventer. ,,We moeten het foute beeld van de leraar als loser te lijf.’’ Wie zin heeft om een kijkje te komen nemen morgen kan tussen 8.30 en 9.30 uur terecht en tussen 11.15 en 12.15 uur. ,,In het eerste uur leiden kinderen de bezoekers rond en mogen ze van achter uit de klas de lessen volgen. Het tweede uur is een creatief uurtje, met onder meer knutselen, koken en dans.’’ Ook de Sint Andreasschool in Hattem zet de deuren open.