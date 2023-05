Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Zwolle

Schuttert heerst met Oranje in Mannheim, Hasseltse dressuur­ama­zo­ne Nekeman grijpt Nations Cup-zil­ver

Frank Schuttert was met Oranje in de kleine landenwedstrijd in het Duitse Mannheim zó oppermachtig, dat de Ommense springruiter in de eerste omloop niet eens in actie hoefde te komen. Toen Schuttert in de tweede manche de ring in kwam, was de zege al vrijwel een feit. Denise Nekeman kwam in het Franse Compiègne als lid van de dressuurploeg wél in actie, en zag hoe Denemarken het goud van het oranjetrio afsnoepte.