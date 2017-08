Dit is jouw wijk in 10 jaar tijd gaan verdienen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in vrijwel alle wijken het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden met een kwart toenam tussen 2004 en 2014. Moest een huishouden het in 2004 nog doen met een gezamenlijk jaarinkomen van gemiddeld 28 duizend euro netto, in 2014 was dit toegenomen tot ruim 35 duizend euro.

's-Heerenbroek en Zeewolde

In het Oosten van het land valt op dat het gemiddeld besteedbaar inkomen in het gebied tussen Zeewolde en Almere enorm is gekelderd. Daar daalde het inkomen per huishouden van €36.900 naar €24.100. In 's-Heerenbroek, vlakbij Kampen, zijn ze ook erop achteruit gegaan. Daar kwam per huishouden jaarlijks €200,- minder salaris binnen.

Vierhouten

Uiteraard zijn in het verspreidingsgebied van De Stentor ook grote stijgers waar te nemen. In Witharen (gemeente Ommen) steeg het gestandaardiseerde inkomen met 45 procent van €28.000 naar €39.000. Ook Harfsen en Epse vallen op met een groei boven het landelijk gemiddelde, maar zijn daarbij zeker geen uitzonderingsgevallen. Vierhouten is dat wel als grootste stijger wel met een ontwikkeling van 63,1% Daar ging het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden van €27.3000 naar €47.000.

Gebiedsontwikkelingen

Uitzonderingen zijn op één hand te tellen en vaak te verklaren door gebiedsontwikkelingen. Zo halveerde het gemiddeld besteedbaar inkomen in de buurt De Omval (1096) in Amsterdam door de plaatsing van ruim duizend tijdelijke studentencontainers. Ook andersom komt dit voor: zo krikt bijvoorbeeld de bouw van een wijk met kapitale villa's het gemiddeld inkomen flink omhoog.

