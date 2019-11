Dit is voor het tweede jaar op rij de beste personal trainer van de gemeente Zwolle

Zware pijnstil­ler helpt Gerlof uit Zwolle niet, wietolie wel

20:11 Drie jaar geleden veranderde het leven van Gerlof de Leeuw (54) uit Zwolle in een hel na een val van een steiger. Zijn been, heup, knie en pols raakten verbrijzeld. Hij hield er chronische pijnen aan over, die niet te stillen zijn met zware medicatie, maar met wietolie wel.