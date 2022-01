Dit is waarom GGD in regio ‘dichtbij-locaties’ opent: ‘Zijn mensen die niet lang willen reizen’

,,We gaan nu van de massale aanpak naar een wat fijnmaziger aanpak”, zegt projectleider Sebastiaan van Buuren. ,,Als we globaal kijken, zien we dat de opkomst voor de boosterprik in onze regio goed is. Maar we willen iedereen de mogelijkheid bieden om een vaccinatie te halen, ook een eerste of een tweede prik.”