Dit is waarom Lepeltje Lepeltje na één editie al vertrekt uit Park de Wezenlanden in Zwolle

Zwolse stadsboe­rin Joke ziet haar tunnelkas bijna de lucht ingaan: ‘Ineens kwamen de buurmannen aanrennen om te helpen’

12:00 Hij staat er nog, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De nieuwe tunnelkas van tuinderij De Spoolderberg in Zwolle is flink gehavend door twee stormen en een enorme bak hemelwater. ,,Het is aan een stel buurmannen te danken dat er niet nog meer schade is ontstaan. Ineens kwamen ze aanrennen om mijn kas te redden", zegt stadsboerin Joke Wierenga.