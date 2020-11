Dit is waarom vandaag de transgender-vlag wappert aan de Peperbus in Zwolle

Transgender Gedenkdag is een jaarlijks evenement dat ontstaan is in 1999 in Amerika. Op deze dag staan diverse organisaties stil bij alle transgenders die vermoord zijn of omgebracht zijn door een misdrijf. Heleen Rompelman is trans vrouw en organisator van het online evenement in Zwolle: ,,In 2020 zijn er al 350 transgenders over de hele wereld vermoord. Er zijn zoveel mensen die zichzelf niet kunnen zijn.”