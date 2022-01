Dit is waarom we nu vanuit Isala in Zwolle worden bijgepraat over de coronasituatie in de ziekenhuizen

Tijdens de coronapandemie was het een terugkerend beeld: Ernst Kuipers die Nederland bijpraatte over het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, het verplaatsen van patiënten om zorg te spreiden en over de situatie op de afdelingen intensive care (ic). Dit deed hij bijna twee jaar lang, doorgaans elke week, vanuit het Erasmus MC in Rotterdam, waar hij voorzitter van de Raad van Bestuur was.