Dit is wat er in de ‘verdachte zakjes’ zat bij wildwestarrestatie van Apeldoorner (21) in Zwolle-Zuid

donor-affaire | video Nieuwe onthulling over omstreden Zwolse gynaeco­loog: bijna 50 kinderen verwekt met eigen zaad

De Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft tenminste 47 kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Dat zijn er 12 meer dan afgelopen voorjaar bekend was. Dit blijkt uit het externe onderzoek naar de werkwijze van Wildschut in de periode 1980-1994, toen hij in het toenmalige Sophia ziekenhuis in Zwolle werkte.

3 november