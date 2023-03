Dit is wat we tot nu toe weten over de komst van flitsbezorgers naar Zwolle

indebuurt.nlJe boodschappen binnen tien tot twintig minuten in huis. Dat kan in bijna alle grote steden in Overijssel en in de meeste grote steden in Nederland, alleen in Zwolle nog niet. Daarmee is de Hanzestad de grootste stad in Nederland zonder razendsnelle boodschappenkoeriers. Wanneer krijgt Zwolle flitsbezorgers?

Vorig jaar werd duidelijk dat verschillende koeriers interesse hebben om naar de Hanzestad te komen, berichtte De Stentor. Volgens de krant was flitsbezorger Flink op weg naar Zwolle en toonden twee andere snelle koeriersbedrijven ook interesse in de stad.

Hoe staat het er nu voor?

Maar een jaar later zien Zwollenaren nog steeds geen bezorgers van bedrijven als Flink, Gorillas, Zapp of Getir door de stad rijden. Flink, een van die bedrijven, wil volgens ceo Robin Kiesler nog steeds dolgraag naar de Hanzestad, meldt Distrifood. Het bedrijf is in veel Nederlandse steden actief en heeft naar eigen zeggen een landelijke dekking. En ook in Overijssel is Flink goed vertegenwoordigd met steden als Almelo, Enschede, Deventer en Hengelo.

In de wachtkamer

Zwolle ontbreekt nog en voorlopig moet de Hanzestad nog even wachten op een flitskoerierservice. Eén vestiging van Flink is volgens Distrifood niet genoeg om de hele stad te dekken en twee locaties zijn weer te veel voor Zwolle. “Omdat winstgevendheid de hoogste prioriteit heeft, staat Zwolle nog even in de wachtkamer. Je kunt het geld immers maar één keer uitgeven.”

De grootste flitsbezorgers

Flink is de grootste flitsbezorger en vind je in 46 Nederlandse steden. Gorillas dekt 12 steden en vind je onder meer in Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht. Het aantal vestigingen van Getir is op twee handen te tellen en Zapp is alleen gevestigd in Amsterdam en Rotterdam. Zwolle is momenteel de grootste stad van Nederland zonder flitsbezorgers.

Geen plannen

Voorlopig blijft het bij een wachtkamer – en dat geldt ook voor andere flitsbezorgers. Navraag bij de gemeente Zwolle wijst uit dat geen enkele boodschappenkoerier momenteel concrete plannen heeft om zich te vestigen in Zwolle. Voorlopig moet je het in de Hanzestad dus nog even doen zonder razendsnelle boodschappenkoeriers.

