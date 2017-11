Dit jaar wel nieuwjaarsfeest in Zwolse Grote Kerk

Eindelijk heeft Zwolle weer een groot nieuwjaarsfeest in een kerkgebouw in de binnenstad. De kaartverkoop voor New Year's Eve, georganiseerd door kroegbaas Dennis Kaatman, is inmiddels gestart.

Met het feest New Year's Eve Grand Ball mikt Kaatman, tevens eigenaar van studentencafé 't Vliegende Paard, op een iets oudere doelgroep, in elk geval 21 plus. ,,Sjiek, met de dames in mooie jurk en de mannen in pak. We draaien ook geen house, maar juist alles van de jaren negentig tot nu." Er komen zo'n achthonderd kaarten a dertig euro in de verkoop. Met het feest op die locatie heeft hij een primeur te pakken. ,,Het is een monumentaal pand. We hebben wel de opdracht meegekregen om zuinig te zijn op de locatie."

Angst voor beschadiging

Vorig jaar ging een aanvraag voor een feest in de Grote Kerk niet door. Toenmalig directeur Benjamin Koolstra meldde destijds in deze krant dat het het risico op bijvoorbeeld beschadigingen te groot was. Jolande van Echten, kwartiermaker van het Academiehuis, zegt dat er vorig jaar sprake was van een ander type feest, waardoor een ander besluit is genomen. ,,Het is een exclusief feest, mensen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar in en uitlopen. Het moet wel recht doen aan de locatie."

Nieuwe functie

Toch worden er ook nu de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zegt Van Echten. Ze spreekt van een 'continue zoektocht' nu de kerk steeds meer activiteiten ontplooit. ,,Je wil het pand behouden, maar ook een nieuwe functie eraan geven." De belangrijkste maatregelen zijn geen zware bastonen - om het orgel van bijna driehonderd jaar oud te beschermen- en geen rookmachine. ,,We gaan kijk hoe het loopt. Als de ervaring goed is, zou het zomaar een traditie kunnen worden."

Naar andere plaatsen