Dit kan nog wel! Lichtbeeldenroute door Zwolle: ‘Fijn dat de stad er zo mooi uitziet’

Actiegroep Holten­broek wil buslijn terug in Zwolle: ‘Dit zijn veel te weinig haltes voor deze wijk’

23 december Veel verder lopen naar een bushalte en helemaal via het station reizen om bij het wijkcentrum te komen. Inwoners van Holtenbroek balen van de versoberde dienstregeling in de wijk. Een protestgroep in oprichting wil hierover in gesprek en gaat anders de barricades op. ,,Er zijn nog drie haltes voor zesduizend huishoudens’’, moppert Violet Roosberg. Een oplossing lijkt in zicht.