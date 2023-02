Dit komt er in het al jaren leegstaande pand in winkelcentrum Holtenbroek

Zoektocht naar geschikt pand

Al in 2018 was Eazie in Zwolle op zoek naar een franchisenemer voor de horecaketen. “Wanneer we hier kunnen openen hangt af van het vinden van een geschikte locatie en franchisenemer”, zei een woordvoerder destijds. Vijf jaar later is dat gelukt en komt er een Eazie in het winkelcentrum in de Zwolse wijk Holtenbroek.