Dit moeten we doen met al dat herfstblad

Herfstblad. Wat moet je ermee? Van compost maken tot hele stillevens vastleggen op de gevoelige plaat: ideeën genoeg. Naar aanleiding van een oproep van de Stentor stuurden lezers de leukste ideeën in, wij hebben de vijf beste op een rijtje gezet.

Compost

Alles opvegen, in een vuilniszak doen en in een hoekje van de tuin zetten. Dit doet de Apeldoornse Lenny Kappers al jaren. ,,Tegen de tijd dat het voorjaar wordt, heb je prachtige compost'', vertelt hij. Tip: tijdens het vullen van de zakken kun je beendermeel toevoegen, maar noodzakelijk is het niet volgens Kappers. Beendermeel zorgt voor rijke bloei en goede wortels.

Herfstcreaties

Ook Pieter Hobma uit Deventer heeft een compost-plannetje met alle bladeren. Graaf een gat, schuif het blad erin - eventueel vermengd met wat kalk- giet er water overheen en leg er een dunne laag aarde bovenop. Zo composteert en vergaat het blad binnen een à anderhalf jaar. Daarnaast vindt de Deventenaar dat je van gedroogde bladeren fraaie herfstcreaties kunt maken. Ook heeft Hobma een simpele oplossing paraat: het blad in de groene container stoppen.

Laatmaarliggen-optie

Hoezo moet je überhaupt iets doen met dat herfstblad? Hennie van de Velde uit Nieuwleusen laat haar herfstblad lekker liggen in de tuin. ,,Hebben de diertjes voordeel van en jij geniet van leuke drukte in je kale wintertuin'', schrijft de bladliefhebster. Maar voor degenen die het blad wel graag weg willen hebben, adviseert ze een bladkorf. In Nieuwleusen staan deze korven overal.

De bladkorf in Nieuwleusen. © Hennie van de Velde

Kodak-momentje

Ook Corina Molhoek maakt zich niet zo druk om al het blad. ,,Met drie monumentale bomen in de tuin is er geen vegen aan'', schrijft ze. De bladeren veegt Corina allemaal op een hoop en daarna maakt ze er een foto van. ,,Want het ziet er zo wel herfstig en gezellig uit!''

© Corina Molhoek

