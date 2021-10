Dit nieuwe automerk wil vanuit Zwolle haar elektrische auto’s verkopen in Oost-Nederland

Het nieuwe elektrische automerk Cupra probeert vanuit Zwolle voet aan de grond te krijgen in Oost-Nederland. In de Hanzestad is een zogenoemd Proefrit Centrum geopend. Want hoe rijdt de auto, die alleen via de digitale snelweg wordt verkocht?

Cupra verkoopt haar hybride en volledig elektrische auto’s sinds dit voorjaar in Nederland. Voor autoliefhebbers is de naam niet nieuw. Cupra was jarenlang de naam waaronder Seat haar sportieve modellen verkocht. Nu is het een zelfstandig merk waaronder de Spaanse autobouwer haar (semi-)elektrische auto's op de mark brengt.

Voorbeeld in fietsenwereld

Om een plek op de Nederlandse markt te veroveren zijn op vijf plekken in het land Proefrit Centra geopend. Hier kunnen geïnteresseerden rijden in de auto, die alleen via internet wordt verkocht. De locatie aan de Ceintuurbaan in Zwolle moet potentiële kopers uit Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen over de streep trekken.

Het is een manier van verkopen die relatief nieuwe zelfstandige automerken als Tesla en Polestar ook gebruiken, weet Tom Huyskens van branchevereniging BOVAG. ,,In de fietsenbranche zien we het al langer met onder andere het experience-center van Merida in Apeldoorn. Consumenten kunnen modellen uitproberen en uitgebreid advies inwinnen, waarna de fiets van hun keuze wordt besteld en geleverd.’’

Meer garages

Ook merkt Huyskens een verschil: ,,Alleen kunnen Tesla en Polestar niet terugvallen op een reeds bestaan netwerk van dealers.’’ Hoewel Cupra eigen garages heeft in Amsterdam en Rotterdam, kunnen reparaties en onderhoud ook uitgevoerd worden bij dealers van Seat en andere merken van de Volkswagen Groep.

Desalniettemin wil Cupra meer eigen garages. Begin volgend jaar opent een garage in Eindhoven. Later volgen er nog twee. Ook in Zwolle? Daarover laat Ard van den Eijnde, woordvoerder van importeur PON Nederland, zich niet uit. Hij houdt het op ‘strategisch gelegen locaties’.