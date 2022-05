Dit restaurant in Zwolle verrast onze recensent: ‘Welk truckerscafé heeft nou een wijnkaart?’

Windmolens bij Haerst, weer fietsen op de Melkmarkt en voor 2030 10.000 nieuwe woningen: dit wil de nieuwe coalitie van Zwolle

De tienduizend woningen die Zwolle de komende acht jaar wil bouwen, moeten vooral in de bestaande stad komen. Dat is een van de punten uit het gepresenteerde coalitieakkoord. Windmolens bij Haerst en dat de Zwollenaar weer fietsend over de Melkmarkt kan, zijn daarnaast de meest concrete aspecten.

15:03