Dit restaurant verruilt Dalfsen voor Zwolle: ‘Daar gebeurt veel op culinair gebied’

Restaurant Sukerieje verhuist vanaf maart naar het Rodetorenplein in Zwolle, op de huidige plek van restaurant Bokkers te Buiten. De Witte Villa in Dalfsen, waar Sukerieje nu zit, krijgt dit voorjaar een nieuwe horeca-invulling.

Sukerieje is het kleine broertje van restaurant Sukade in Meppel. Fine dining, met gerechten die worden opgebouwd ‘met liefde voor groente’. Eigenaar en huidig bedrijfsleider van beide etablissementen Bianca Henken-Meppelink legt uit: ,,Daar voegen we als supplement vlees of vis aan toe, maar ook zonder heb je een heel compleet gerecht. Ambachtelijk, met bijvoorbeeld olijfolie van onze bomen in Spanje en zelfgemaakte briochebroodjes.” Een culinaire parel in het oosten, concludeerde de Stentor na de opening in 2018.

Na een paar jaar is het dus afscheid nemen van de Witte Villa aan de Vecht, naast de Blauwe Bogenbrug. Ooit was dat de directeurswoning van de naastgelegen cichoreifabriek. Die fuseerde in 1897 met de cichoreibranderij uit Winterswijk en daar komt de naam ‘Sukerieje’ vandaan. Een naam die nu meeverhuist, want hij straalt volgens chef-koks Martijn Kuik en Yannick Roodhof kwaliteit en verfijndheid uit. En hij staat vermeld in de huidige Michelingids, Gault&Millau en de Lekker 500.

Reuring

Chef-koks Kuik en Roodhof nemen de zaak in het Hopmanshuis - met het ruime terras aan het Rodetorenplein - namelijk over, vertelt Henken-Meppelink. ,,Zij wilden dit heel graag zelf doen. Wij hebben heel veel vertrouwen in ze. Ze hebben hun huidige goede reputatie voor elkaar gekookt.” Daarmee doelt ze onder andere op de toebedeelde 14 punten en 2 koksmutsen van restaurantgids Gault&Millau. Iets waar je mee aan kan komen in Zwolle, stelt ze.

Want ondanks de mooie periode in Dalfsen lonkt de provinciehoofdstad al tijden, vertelt Henken-Meppelink. ,,Zwolle groeit gewoon ontzettend. Op culinair gebied gebeurt er veel. We willen daar deel van uit maken, zijn waar de reuring is. En daar kan de focus volledig op fine dining. In de zomer in Dalfsen heb je toch ook veel fietsers en is het ook een kwestie van kroketjes verkopen.”

Volledig scherm Restaurant Sukerieje ligt nu nog aan de Vecht in Dalfsen. © Enzio Ardesch

Nieuwe uitdagingen

De ondernemers van Bokkers te Buiten nemen met weemoed afstand van hun levenswerk. Tijd voor een nieuwe uitdaging, aldus Nicole Bokkers. ,,De overname is snel verlopen en we geven met trots het stokje over aan Martijn en Yannick. We hopen dat ze net zo'n toffe tijd hebben als wij hier.” Het restaurant heropende onder de naam in 2018, na een sluiting door brand. Daarvoor heette het ZóXander.

Over leegstand van de Witte Villa hoeven Dalfsenaren zich geen zorgen te maken. Moes Hartman, van het naastgelegen restaurant De Fabriek, neemt de locatie over en opent binnenkort de deuren. ,,De nieuwe naam houden we nog even geheim, maar gasten kunnen zich dit voorjaar alvast gaan verheugen op hoogwaardige horeca met in de hoofdrol shared dining, bijzondere vleesgerechten en kaasfondue.”

