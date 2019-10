Dit theater-trio vergelijkt alles met Apeldoorn: ‘In Zwolle wonen juist niet-gemiddelde mensen’

Muziekthea­ter­voor­stel­ling My Generation: jongeren bespreken taboes en actuali­teit aan de Grote Voort in Zwolle

30 oktober Jongeren zijn en denken mee over de toekomst. Toch worden ze niet altijd gehoord. Theatergroep LINEA REKTA schenkt daar niet alleen aandacht aan, maar brengt daar ook verandering in. Met de voorstelling My Generation biedt regisseur Jordi Kwakkel 22 jonge en talentvolle jongeren de kans om aan de Grote Voort in Zwolle op te komen voor hun idealen.