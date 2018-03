Dit verdienen de burgemeester en wethouders in jouw gemeente

kaartWat verdient een burgemeester eigenlijk? En een wethouder? Met nieuwe colleges van b en w op komst in diverse gemeenten buigen we ons over die vragen. En net als bij raadsleden is het 'salaris' afhankelijk van het aantal inwoners.

Volledig scherm © ANP

Waar bij inkomsten van raadsleden al grote verschillen per gemeente zichtbaar waren, geldt dat ook voor burgemeesters. Zo strijkt de burgervader van Apeldoorn bruto 10.667,77 euro op, terwijl in de kleinste gemeente uit onze regio - Hattem - 'slechts' 6.740 euro bruto wordt uitgekeerd. In uitzonderlijke gevallen kan één inwoner extra een burgemeester maar liefst 800 euro bruto per maand extra opleveren.

Lees ook Dit gaan kersverse raadsleden in jouw gemeente verdienen Lees meer

Volledig scherm De bruto maandbedragen die gelden voor burgemeesters, ingedeeld op basis van het aantal inwoners in de gemeente. © Rijksoverheid

Wethouders

Voor wethouders liggen de vergoedingen wat lager dan die van de burgemeester, maar hoger dan die van raadsleden. Zo betaalt Apeldoorn zijn wethouders bijna 9.000 euro bruto per maand, terwijl een raadslid hier 1932,14 euro mag rekenen. Een wethouder in Hattem pakt iets meer dan 5.200 euro bruto per maand.

Volledig scherm De bruto maandbedragen die gelden voor wethouders, ingedeeld op basis van het aantal inwoners in de gemeente. © Rijksoverheid