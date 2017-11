Dit weekend: Pannenkoeken printen en je liefde vinden in het bos

1) Pannenkoekenprinter - Hogeschool Windesheim in Zwolle houdt zaterdag van 12 tot 18 u. het Techgirl-event. Dit evenement, speciaal bedoeld voor meisjes en vrouwen met een voorkeur voor techniek, is onder andere een pannenkoekenprinter en een zelfrijdende auto te zien. Maar er zijn ook allerlei stands van bedrijven. Op moment van schrijven waren er nog kaarten voorhanden.

2) Natuurwerkdag - In heel Nederland trekken vrijwilligers zaterdag de natuur in voor de jaarlijkse natuurwerkdag. Ze helpen mee bij het onderhoud van de natuur en ondertussen zijn er ook allerlei activiteiten voor kinderen, zoals marshmallows roosteren boven het vuur. Ook zijn er een paar speciale single-locaties voor volwassenen. De ervaring van de organisatie is dat samen buiten aan de slag gaan een uitstekende manier is om elkaar te leren kennen. In deze regio kan dat onder andere in Lelystad en op de Lemelerberg. Meer informatie via: www.natuurwerkdag.nl

3) Schaatsen voor Unicef - Op zondag 5 november houdt UNICEF Deventer in samenwerking met de Kunst IJsbaan De Scheg een UNICEF On Ice event. Van 12.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen (met ouders) schaatsen voor het goede doel. De kinderen krijgen een clinic van een profschaatser, kunnen zich laten schminken of op de foto met Elsa uit de film Frozen.

4) Sprinten of rommelmarkt? - In de Oude Zwitsalfabriek in Apeldoorn wordt een 2-daagse vlooienmarkt gehouden. Volgens de organisatie komen daar 150 kramen met allerlei gebruikte waar te staan. Wie boven struinen over een markt, voorkeur geeft aan een andere vorm van beweging kan zaterdag 4 november meedoen aan een sportieve run bij DocksApeldoorn. De uitdaging daar is om in dertig minuten zo vaak als je kunt de honderden trappen van het gebouw op- en af te lopen.