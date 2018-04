Dit weekend: Rommelmarkten, kijken bij koeiendans en museumweek

'Ontdek ons echte goud' is de titel van de museumweek dit jaar. In het afsluitende weekend kunnen nog verschillende interessante musea in deze regio bezocht worden. Maar er is ook ander vermaak: Rommelmarkten in Deventer en Zwolle en kijken bij de voorjaars-koeiendans.

Museumweekend - In Giethoorn kan tijdens een ‘Preuverije’ geproefd worden van gerechten van vroeger. Dat gebeurt in Museum Giethoorn 't Olde Maat Uus. Museum Nijkerk heeft een overzicht van 100 jaar lokale politiek en bij CODA in Apeldoorn kunnen kinderen een robot bouwen van Lego. In totaal doen 400 musea mee aan de week. Een overzicht van alle activiteiten is hier te vinden.

Cultuur bij je Buur - Onder de noemer 'Cultuur bij je Buur' vinden er zaterdag 14 en zondag 15 april in Apeldoorn op verschillende plekken in de stad mini-concerten plaats. En aan het eind is er ook nog een show in Gigant. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Zo’n 85 gastheren en -vrouwen in gemeente Apeldoorn bieden daarvoor hun woonkamer, wijkcentrum, sportkantine of achtertuin aan.

Bierfestival - Bierliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Ugchelen. Daar wordt voor de tweede keer het Ugchelse Bierfestival gehouden aan de Molecatenlaan. Op zondag 15 april, van 14.00 tot 19.00 uur. In totaal zijn er zestien taps voor de bezoekers. Overigens is er ook gewoon frisdrank te krijgen.

LOS Festival - In het Havenkwartier in Deventer wordt het LOS festival gehouden. De organisatie omschrijft het als een 'intiem festival waar de kracht van kunst, ambacht, cultuur en ondernemerschap is samengeperst op 20 hectare.' Er zijn verschillende concerten en optredens van dj's.

Rommelmarkten - In de Scheg in Deventer en worden dit weekend rommelmarkten gehouden. In Deventer staan 300 kramen, met onder andere vintage artikelen, maar ook oude strips en speelgoed. In Zwolle heet het iets anders, maar in essentie is de kofferbakverkoop in de IJsselhallen hetzelfde natuurlijk. Daar worden spullen verkocht vanuit de auto of vanaf zelf meegebrachte tafeltjes.