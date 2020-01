Dit wijkcafé ademt in alles Zwolle-Zuid

Een plek creëren waar iedereen in de wijk zich thuis voelt, van groen tot grijs. Dat is de missie waar Jaap en Denise drie jaar geleden hun tanden inzetten. ,,Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen, maar het is het leukste wat ik ooit heb gedaan”, vertelt Jaap (54). En dat is in zijn geval heel veel, maar geen horeca.