Dít willen skaters en steppers veranderen aan het skatepark in Zwolse Park de Wezenlanden

De skatebaan in het populaire park barst uit zijn voegen, zeiden skaters Shasa Boogaard (27), Hans Smits (30) en Erik Beute (33) vorige week al tegen deze krant. Letterlijk én figuurlijk: er zitten scheuren in het beton en de baan is regelmatig overvol met skaters, steppers en andere gebruikers. Daarom vinden ze dat het tijd is voor een totaal nieuw skatepark. Ze spraken vorige week in de gemeenteraad over dit idee.