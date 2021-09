Dit wordt de gloednieuwe loopbrug over het spoor in Zwolle (en ze kost vele miljoenen)

Video Zwolse Stations­weg is klaar, met wegverbre­ding, veel groen en zonder bussen: ‘Het is geen racebaan meer’

28 juli Het heeft even geduurd, maar de metamorfose van de Stationsweg in Zwolle is af. Eindelijk kunnen auto’s weer rijden over de vernieuwde verbindingsweg tussen de binnenstad en het station. De straat is vrijwel onherkenbaar, met een bredere rijbaan, veel groen en veel minder verkeer. Inwoners van de Stationsbuurt slaan de vernieuwing glunderend gade. ,,Het is zoveel mooier!”